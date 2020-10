Coutinho : "Je suis retourné à Barcelone motivé"

Transféré au FC Barcelone en janvier 2018 pour la somme record de 160 millions d'euros, Coutinho n'a cependant réussi à s'imposer et a dû être prêté pour une saison au Bayern Munich, où il a garni son armoire à trophées.

Il est ensuite retourné à Barcelone dans le but de s'imposer comme un titulaire indiscutable et retrouver son niveau de Liverpool. Pour l'instant, c'est chose faite. L'international auriverde réalise un excellent début de saison sous les ordres de Koeman au Barça, mais également sous les couleurs de son pays. En conférence de presse avec le Brésil, il a notamment évoqué son retour en Catalogne et sa redemption.

"Je suis retourné à Barcelone avec le désir de travailler donc tout va en ma faveur, je suis très motivé et heureux, J'ai commencé la saison du bon pied, j'ai bien joué et je suis très content. J'ai l'intention de pousser l'intensité de mon travail à la limite pour réaliser de grandes choses cette saison", a-t-il expliqué.

"Quand je dis réaliser de grandes choses, cela signifie gagner des titres. S'il y a quelque chose que j'ai appris au cours des deux dernières années de ma vie, c'est à propos de l'intensité de jeu et la façon dont je m'entraîne. C'est un aspect fondamental, et c'est ainsi que Barcelone, le Bayern et la Seleçao fonctionnent actuellement", a ajouté le milieu de terrain.

Son passage en Bavière lui a servi d'apprentissage. "J'ai beaucoup appris là-bas, car les entraînements sont très intenses et une conséquence naturelle de cela est mon évolution sur la partie physique. Vous travaillez beaucoup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si je dois consacrer trois ou quatre fois plus de temps que d'habitude pour réussir, c'est ce que je fais. Par exemple, pour me remettre de mon opération de la cheville", conclut-il.