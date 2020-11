Le Norvégien, lauréat samedi du Golden Boy, trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, a inscrit un incroyable quadruplé face au Hertha Berlin.

Au lendemain de cette journée de rêve, le redoutable buteur a tenu à remercier toutes les personnes qui ont voté pour lui.

"Je suis si heureux d'avoir reçu le Golden Boy 2020. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. C'est une pure inspiration pour travailler encore plus dur et essayer de faire toujours mieux !", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

So happy to have been awarded with the Golden Boy 2020 Thanks to everyone who voted for me. This is pure inspiration to work even harder and try to always do better!#GoldenBoy2020 @tuttosport pic.twitter.com/MmdcBgjTZI