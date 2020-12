Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a rappelé ce samedi lors d'une conférence de presse qu'il était sous contrat avec le club merengue jusqu'en juin 2022 et a déclaré qu'il ne demandera pas de prolongation alors que le club pourrait prolonger dans les prochains jours Sergio Ramos, Luka Modric et Lucas Vázquez.

Le technicien français a parlé de son avenir dans le club présidé par Florentino Perez et, pour l'instant, il semble n'être centré que sur la saison en cours et sur la prochaine rencontre que son équipe disputera contre Eibar.

"Je suis sous contrat jusqu'en 2022 et je ne vais rien demander. Je vais continuer à travailler, je suis heureux d'être dans ce grand club. À chaque instant, j'ai la chance de pouvoir dire que je suis dans le meilleur club du monde. Pour le reste, j'espère que les joueurs resteront (ceux dont le contrat expire cette saison) et que nous pourrons continuer avec eux et c'est tout", a-t-il expliqué.

En outre, le Français a également parlé du rival et a évoqué la difficulté du match qui se jouera face à Eibar : "Il est certain qu'Eibar va tout donner et nous allons essayer de rester les mêmes et de continuer dans cette voie. C'est une nouvelle occasion de montrer ce que nous sommes en tant qu'équipe. Le match de demain va être très important. Nous sentons que nous jouons mieux, que ce ne sera pas un match facile. Cela va être très compliqué et nous allons devoir faire de notre mieux."