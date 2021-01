"Je suis très déçu pour Lampard"

Ce lundi, Chelsea a décidé de limoger Frank Lampard de son poste d'entraîneur après un début de saison très décevant. Les Blues pointent actuellement à la neuvième place du classement de Premier League.

Dans son malheur, Lampard a vu mardi l'un de ses anciens coéquipiers de sélection lui apporter un peu de soutien : Steven Gerrad, qui entraîne les Glasgow Rangers.

"Je suis très déçu pour Frank, c'est un ami à moi et quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais connaissant la personne, il sera de retour en un rien de temps. Il va pouvoir faire le vide, se préparer pour nouveau projet et passer du temps avec sa jeune famille. Je suis déçu pour lui, j'ai trouvé que la décision a été prise très rapidement, juste après un bon résultat ce week-end. Mais je ne connais pas les détails, je ne sais pas comment il a vécu cela et je ne connais pas ses relations avec le club. Mais, selon moi, Chelsea aurait pu lui tendre la main et le soutenir pendant cette période difficile au niveau des résultats. Mais ce club a déjà fait cela dans le passé, ce n'est donc pas une surprise", regrette la légende de Liverpool.

Chelsea a officialisé ce mardi l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc du club londonien.