"Je suis trÃ¨s heureux pour Asensio"

Après une contre-performance face à Elche lors de la dernière rencontre de l'année 2020, le Real Madrid s'est redressé ce samedi face au Celta Vigo (2-0) notamment grâce à Lucas Vazquez et Asensio, passeurs et buteurs.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur Zinedine Zidane s'est présenté devant les médias, où il a analysé la rencontre de ses troupes.

"Nous avons contrôlé le match du début jusqu'à la fin. Ce sont trois points importants ce soir. Mettre la pression dans le camp adverse et faire le jeu correspondent à notre identité. Je suis très heureux pour Asensio car il a eu une grave blessure et il joue de mieux en mieux", a commenté le coach français.

Interrogé sur l'autre buteur de la soirée, Lucas Vazquez, Zizou n'a pas tari d'éloges à son égard. "Ce n’est pas que je l’apprécie moi, il [Lucas Vazquez] est important compte tenu de ce qu’il montre sur le terrain. Il est très fiable, très engagé et je suis content de ce qu’il réalise. Mais comme je dis toujours, c’est l’équipe. On a très bien joué."

Concernant le match, Zidane estime que son équipe a contrôlé la partie "du début à la fin" :"On a fait un match complet, du début à la fin. Nous avons bien contrôlé le match, nous avions un bon équilibré et on a été très juste dans notre pressing pour récupérer le ballon haut. Mes sensations sont bonnes, même en tenant compte du match face à Elche. On n’avait pas mis le second but et tu n’es pas à l’abri dans ces conditions. On reste sur 6 victoires et trois nuls en Liga, les sensations sont bonnes."