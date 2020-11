"Je suis triste d'avoir quitté le club comme ça"

"Je ne pense pas que je leur manque, parce qu'ils sont maintenant dans un nouveau projet, avec beaucoup de changements. J'ai du accepter qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Chacun tire ses propres conclusions."

Il est aussi revenu sur sa relation avec Leo Messi, et leurs messages au moment de quitter le club: "Nous parlons beaucoup, mais de notre vie personnelle. On parle du virus, de la vie, mais pas beaucoup de football. On s'intéresse plus à comment vont nos familles respectives plutôt qu'à ce qu'il se passe dans le football."

"J'étais triste de quitter le club comme ça. Mais lorsque l'on te ferme une porte, d'autres s'ouvrent. Je suis heureux parce que si on ne ne veut pas de moi quelque part, on voudra de moi ailleurs. Je profite du moment présent."