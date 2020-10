Luka Modric s'est livré à une interview pour 'FourFourTwo' dans laquelle il est revenu sur plusieurs thèmes importants.

Au sujet de Zidane, le Croate a déclaré : "Si je devais choisir un seul entraîneur, je prendrais Zidane. Ma relation avec lui est spéciale et nous avons gagné beaucoup de choses ensemble".

En ce qui concerne le Ballon d'Or, le milieu de terrain a notamment évoqué Cristiano Ronaldo : "Il (Cristiano) m'a félicité quand j'ai remporté ce trophée, nous sommes toujours en contact parce que jouer avec lui a été quelque chose d'incroyable. Mais je changerais mon Ballon d'Or contre une Coupe du Monde avec la Croatie car les titres collectifs sont plus importants pour moi"

Enfin, Modric est revenu sur un sujet important, sa prolongation qui n'a toujours pas eu lieu et il a clairement expliqué qu'un retour à Tottenham n'est pas une option : "Je suis trop vieux pour retourner à Tottenham. Pour l'instant, je suis au Real Madrid, nous verrons bien ce qui arrivera. Je suis en forme et j'a envie de continuer à jouer encore quelques années. Après je prendrai contact avec la direction et nous parlerons de mon avenir mais quoi qu'il arrive il n'y aura aucun problème, j'ai de bonnes relations avec tous les membres du club".