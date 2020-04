La saison dernière, Benjamin Pavard assistait impuissant à la relégation du VfB Stuttgart pour la deuxième division après une défaite en barrage contre l'Union Berlin.

Un véritable coup dur pour le défenseur qui s'était engagé en cours de saison avec le Bayern Munich et qui avait pour objectif d'aider les Souabes à se maintenir.

Ce revers digéré, le joueur de 24 ans a dû se remobiliser pour aborder la prochaine étape de sa carrière au Bayern Munich.

Et le défenseur français s’est rapidement imposé en Bavière, pour son plus grand plaisir.

"Je ne m'y attendais pas au début, je dois l'admettre. Mais je suis un compétiteur et je n'aime pas m'asseoir sur le banc, donc je fais toujours de mon mieux à l'entraînement pour finir sur la pelouse et remporter des titres avec le Bayern", a annoncé le champion du monde 2018 pour 'Sport 1'.

"Je pense que c'est très important et utile pour un entraîneur que je puisse jouer dans les quatre positions en défense. (...) Nous avons une très bonne relation. Flick, c'est un entraîneur très proche de ses joueurs, qu'il s'agisse des onze titulaires ou des remplaçants. Nous nous entendons bien et s'il a quelque chose à me dire, il me le dira toujours en face", a conclu Pavard.