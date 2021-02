"Je suis un homme noir et fier de l'être"

Anthony Martial et Axel Tuanzebe ont été victimes d'attaques racistes sur les réseaux sociaux juste après la défaite contre Sheffield United, lanterne rouge de Premier League, mercredi.

Plusieurs coéquipiers ont adressé leur soutien à Martial et Tuanzebe. Marcus Rashford, qui a été nommé membre du British Empire (MBE) pour son action caritative de lutte contre la pauvreté des enfants, a répondu de la meilleure des manières à ces attaques.

"Je suis un homme noir et je vis chaque jour fier de l'être. Personne, ou aucun commentaire, ne va me faire sentir différent. Désolé si vous cherchiez une réaction forte, vous n'allez tout simplement pas l'obtenir ici. Je ne partage pas les captures d'écran. Il serait irresponsable de le faire et comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a rien d'original en eux. J'ai de beaux enfants de toutes les couleurs qui me suivent et ils n'ont ont pas besoin de les lire. De belles couleurs qui ne devraient être que célébrées", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here