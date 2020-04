"Je suis un kart champion du monde"

Karim Benzema n'a pas hésité à faire une nouvelle fois parler de lui, cette fois-ci, le madrilène a parlé d'Olivier Giroud, où il a utilisé une métaphore pour comparer les deux, selon Benzema, lui, est "la F1 et Giroud, le karting". Comme prévu, l'attaquant de Chelsea a réagi.

"Les gens disent qu'on ne peut pas comparer une Formule 1 avec un kart, et je peux seulement dire que je suis un champion du monde, donc ce n'est pas mauvais pour un kart", a-t-il déclaré dans une déclaration recueillie par 'BeFoot'

Le joueur du Real Madrid a tenté de nuancer ses propos plus tard : "Sur Giroud, j’ai dit la vérité, tout simplement. Mais on n’a pas retenu ce que j’ai dit sur son apport avec les Bleus. On a juste retenu quand j’ai dit que j’étais la F1 et lui le karting. Mais c’est la vérité, c’est ce que je pense."

Je sais, je sais, on aurait tous rêver que l'international français réponde cela à son compatriote, mais comme vous le savez, aujourd'hui on est le 1er avril, et qui dit 1er avril dit : Poisson d'avril !