"Je suis un mauvais perdant"

S'il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'était l'élimination du champion en titre red devant son public à Anfield. Pourtant, l'Atlético Madrid a réalisé un coup de maître.

Deux buts de Marcos Llorente pendant la prolongation ont permis à l'Atlético de Diego Simeone de se qualifier pour les quarts de finale et Jürgen Klopp a réagi en conférence de presse.

"Pour être honnête, je cherche les bons mots. Notre erreur principale a été de marquer notre deuxième but trop tard. On a marqué lors des prolongations ! Les 90 minutes ont été exceptionnelle, notre jeu a été incroyable. Les joueurs ont joué un match merveilleux. On a marqué le deuxième but et après on en a encaissé deux, on a pris des buts qu’on ne devrait pas prendre", a-t-il déclaré pour 'BT Sports'.

L'entraîneur des Reds a aussi taclé le style de jeu de l'Atlético Madrid : "C’est difficile de jouer contre une équipe comme celle-ci. Je ne comprends pas pourquoi ils jouent de cette manière avec les qualités qu’ils ont. Je ne comprends vraiment pas. Je réalise que je suis vraiment un mauvais perdant, surtout quand mes gars font autant d’efforts sur le terrain."