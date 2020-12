"Je suis venu au Barça parce que c'est le club de mes rêves"

Sergiño Dest est en train de faire une belle impression pour ses premiers mois au FC Barcelone. Auteur de belles performances et d'un but en Ligue des champions, l'Américain s'est rapidement adapté.

Dans un entretien pour 'AP', l'international de la Team USA est revenu sur ses débuts : "Je n'étais pas stressé, juste heureux de jouer. Si j'étais stressé, je ne serais pas venu au Barça. Je dois montrer ce que je vaux, donner le meilleur de moi-même et aider l'équipe."

"Pourquoi j'ai signé au Barça et pas au Bayern Munich ? Ce ne fut pas facile, mais ce club est le club de mes rêves. C'est pour ça que j'ai choisi le Barça", a reconnu le jeune ailier sur son choix.

Le joueur a évoqué le rôle important de Koeman dans son transfert : "Il me voulait au Barça et il avait un plan pour moi. Pour l'instant, je joue et je suis heureux. Je dois profiter parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'opportunité se présentera à nouveau."