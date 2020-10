"Je travaille dur pour inverser la tendance"

Dario Benedetto n'a plus fait trembler les filets depuis le 28 février dernier. Certes, la saison 2019-2020 a été arrêté prématurément, mais l'attaquant argentin n'arrive plus à être efficace. En six matches de Ligue 1 et une rencontre de Ligue des Champions cette saison, l'ex-joueur de Boca Juniors n'a pas été décisif à une seule reprise.

Villas-Boas a déclaré à ce sujet : "il m'a dit : "coach je n'en peux plus je suis à sec, je dois marquer". Je suis avec lui. Jonathan David a coûté trois fois plus cher que Benedetto et n'a pas marqué non plus à Lille, mais personne ne dit rien."

Le principal concerné s'est exprimé au micro de 'Téléfoot' à ce sujet. "Comme je l'ai dit précédemment, je sais que je ne marque pas de buts en ce moment. Mais je travaille dur afin de pouvoir inverser la tendance lors des prochains matches. Le fait que les gens m'aient adopté en si peu de temps est une fierté. J'espère continuer en marquant des buts mais je leur promets de travailler dur et de faire au mieux. C'est le minimum pour des gens qui m'ont accueilli en si peu de temps". Ce samedi, l'Argentin a l'occasion de mettre fin à cette disette sur la pelouse de Lorient.