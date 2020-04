"Je travaille pour entraîner un jour le Real Madrid"

Fabio Cannavaro a défendu les couleurs du Real Madrid pendant trois saison avant de retourner dans les rangs de la Juventus Turin.

Le défenseur central a atteint la barre des 100 apparitions avec les pensionnaires du Bernabéu et rêve d'y retourner un jour, en tant qu'entraîneur.

"Si tu veux être entraîneur, tu dois viser le plus haut. Et le plus haut, c'est le Real Madrid, la sélection italienne ou un autre grand club européen. Moi, j'ai commencé à travaillé pour un jour revenir, et entraîner un club comme le Real Madrid", a-t-il assuré dans des propos relayés par 'Madridista Real'.

En ce qui concerne son style de jeu, Cannavaro ne se considère pas comme un entraîneur défensif. "Je suis un entraîneur qui demande aux joueurs de jouer, en entraîneur qui leur demande de mettre de l'intensité, avec et sans le ballon,", a-t-il assuré.

Le manager du Guanzhou Evergrande a noté une amélioration dans le football asiatique au cours de ces dernières années, notamment en raison de l'arrivée de joueurs internationaux en Chine.