Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala... Plusieurs joueurs de la Juventus Turin avaient été testés positifs au coronavirus mais les trois joueurs sont aujourd'hui guéris.

Une bonne nouvelle pour les joueurs. Paulo Dybala avait raconté récemment qu'il avait souffert de certains symptomes mais assure aujourd'hui qu'il va beaucoup mieux.

D'ailleurs, pour la 'Gazzetta dello Sport', l'attaquant international argentin a fait part de son état de santé et confirme avoir repris l'entraînement pour se remettre en forme.

"Je vais bien, je vais beaucoup mieux. C’est aussi parce que ça fait longtemps que j’ai été infecté par ma petite amie Oriana. Maintenant, on ne peut rien faire ici, on reste à la maison parce qu’en Italie, on ne peut pas encore sortir. On s’amuse, on trouve des choses à faire. Et nous sommes toujours en train de nous entraîner", confirme le joueur.