"Je vais gagner ici aussi"

Nommé sur le banc de Tottenham depuis novembre 2019, après le licenciement de Pochettino, Mourinho alterne le bon et le moins bon avec les 'Spurs'. Il n'est pas aidé par les blessures, il faut également le rappeler : après avoir perdu Kane pour un bon moment, Son jusqu'à la fin de la saison, voilà que sa recrue Bergwijn vient de se blesser aussi.

Quoiqu'il en soit, Tottenham a beaucoup à jouer face aux Allemands de Leipzig, contre qui ils s'étaient inclinés à domicile (0-1). Les joueurs du 'Mou' devront renverser la situation pour se qualifier. Mais Mourinho vise plus loin que ça, il est persuadé qu'il remportera un titre avec les 'Spurs'.

"Je ne crois pas que Tottenham sera mon premier club sans trophée. J’ai gagné dans tous les clubs, et je crois que je vais le faire ici aussi. Je suis là depuis 3 ou 4 mois. J’ai eu l’équipe dans une situation très difficile, et maintenant encore plus difficile avec tous les problèmes que nous rencontrons. Mais je crois en moi, en mes joueurs, au club, et je pense que pendant mon contrat, je vais aider le club à y arriver. Ce n’est pas moi qui gagne, mais je peux aider les joueurs."

Et il est vrai que le 'Special One' s'est imposé sur chaque banc par lequel il est passé, avec au moins un titre remporté. Va-t-il réussir ce défi avec Tottenham ? C'est en tout cas pour cela que Levy l'a engagé il y a quelques mois.