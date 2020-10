Le défenseur de l'Olympique de Marseille est revenu sur sa suspension en conférence de presse et a déclaré :

« Je n'aurai pas dû, ces gestes n'ont rien à faire sur un terrain de football. Mais c'est du passé. J'ai purgé mes matches et je suis de retour. Comme mon père m'a dit qu'il ne voulait plus voir ça sur un terrain de foot, je vais me tenir à carreau. Il faut que je fasse un peu plus attention car je prends pas mal de cartons. Je vais essayer de gérer ça au mieux pour être disponible pour l'équipe. »

L'Olympique de Marseille recevra Bordeaux pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.