Si ce n'était pas gagné il y a encore quelques mois, le Paris Saint-Germain a accepté de prolonger le contrat de Layvin Kurzawa, dont les performances se sont améliorées au fil de la saison.

Le club parisien a choisi de le récompenser en prolongeant son contrat pour une période de quatre ans, évitant par la même occasion de devoir dépenser pour un remplaçant sur le mercato estival.

Dans un entretien pour la chaîne officielle du club, Layvin Kurzawa s'est montré très fier d'avoir réussi à convaincre le club de lui proposer un nouveau contrat sur le long terme.

"Beaucoup de fierté. Je suis heureux de continuer l’aventure ici. Ça fait cinq ans plus quatre, c’est énorme. Je vais profiter et tout donner pour le coup. Il y a beaucoup de choses qui ont changé", a annoncé l'international français.

"J’ai eu un enfant, je pense que c’est ça aussi qui m’a permis de prolonger. J’ai gagné en maturité, je suis plus posé. Je vais travailler, donner le maximum et on verra comment ça va se passer. Je ne me mets pas d’objectif précis. Je sais quand faisant le maximum, ça va bien se passer", a-t-il ajouté.