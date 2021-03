"Je vais recruter Özil, c'est mieux que tu quittes le club"

Rafael van der Vaart n'a passé que deux ans au Real Madrid, et en 2010, il a été invité à plier bagage. Le coupable ? Mesut Ozil, qui est arrivé à la demande expresse de Mourinho. Le joueur néerlandais a révélé comment l'entraîneur des Spurs lui a dit qu'il ne comptait plus sur lui.

Dans une interview accordée à 'talkSport2', il a révélé les détails de son départ de la Maison Blanche et sa relation avec le Special One. "Je l'ai eu pendant deux saisons au Real Madrid. C'est un homme honnête et je pense que presque tous les joueurs qui ont travaillé avec lui ne diront pas de mal de lui. Ça signifie qu'il protège toujours ses joueurs. C’est un entraîneur incroyable."

C'est d'ailleurs grâce à cette honnêteté qu'il a su qu'il allait quitter le Real Madrid : "Mourinho m'a dit : 'Rafa, je vais recruter Özil. Donc je pense que c'est mieux que tu quittes le club. Si tu restes, c'est bien aussi, mais tu es trop bon pour rester sur le banc. Essaye d'aller ailleurs'. Et je suis allé à Tottenham", a-t-il révélé.

Il a également loué les qualités de Gareth Bale, avec qui il a coïncidé à Tottenham : "Je suis heureux qu'il soit de retour chez les Spurs, mais je suis encore plus heureux pour ce qu'il fait en ce moment parce que je pense que c'est un grand joueur. Il a fait beaucoup pour le Real Madrid et il a mérité ce qui lui arrive maintenant. J'espère qu'il continuera comme ça."