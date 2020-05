"Je vais respecter mon contrat avec le Barça"

Le joueur du FC Barcelone Ivan Rakitic a balayé d'un revers de main les rumeurs autour d'un départ dans un entretien à'Sky Deutschland'.

L'international croate, qui est annoncé proche du FC Séville, est également envoyé à la Juventus, dans un possible échange avec Miralem Pjanic.

Mais le milieu de terrain du Barça semble avoir une toute autre idée en tête. "J'ai un contrat jusqu'en 2021 et lorsque je signe, j'ai toujours l'intention de le respecter jusqu'à la fin".

"Si pour une quelconque raison, je ne peux pas le respecter, nous nous assiérons pour en parler. Mais aujourd'hui je suis très heureux au Barça", a ajouté l'international croate.

Rakitic a même enlevé de l'importance aux rumeurs qui sortent dans la presse quotidiennement. "J'y suis habitué. Cela fait six ans que je suis dans ce club et chaque saison c'est la même chose. Parfois, je rappelle que le football n'est qu'un sport et c'est mieux d'en rire".