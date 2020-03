Le coach des Gunners fut le premier cas de coronavirus en Premier League, et aussi le premier entraîneur -d'europe- a être testé positif cov-19. Arteta donne de ses nouvelles, et assure qu'il est déjà guéri.

"Je vais très bien désormais et je sens que j'ai récupéré, a confié le coach des Gunners à 'La Sexta'. Cela m'a pris trois ou quatre jours pour commencer à aller mieux et à faire le plein d'énergie. Les symptômes sont derrière moi et vraiment je me sens très bien."

L'Espagnol va pouvoir encore se reposer, car la Premier League est suspendue jusqu'au 30 avril. Et rien ne permet d'assurer aujourd'hui que la reprise ne sera pas encore repoussée à plus tard.