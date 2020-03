"Je vais vivre le Clasico comme si c'était mes débuts en tant que joueur"

Le Clásico de la Liga est enfin là. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone à l'occasion de la 26e journée de Liga en ce dimanche 1er mars et cela sera une première pour Setién.

L'entraîneur du Barça va vivre son premier Clásico. Dans une interview pour la 'Vanguardia', l'entraîneur des Barcelonnais est revenu sur les enjeux d'un tel match, et sur son ambition.

"Je vais profiter. Je suis conscient de l'importance du match et je veux le gagner, mais je vais le vivre comme si c'était mon premier match en tant que joueur. C'est une opportunité unique en tant qu'entraîneur, tout comme entendre l'hymne de la Ligue des champions dans un stade mythique l'autre jour... Je vais profiter tous les matches pendant que je suis ici", a commencé l'entraîneur blaugrana.

Setién a donné quelques idées de son plan pour affronter le Real : "Nous serons offensifs et ambitieux comme toujours. C'est l'ADN de ce club. Nous essayons toujours d'être courageux et d'aller chercher l'adversaire, mais le Real Madrid défend très bien depuis quelques mois et ils ont des joueurs de qualité pour faire un pressing et faire du mal en haut."

L'entraîneur a aussi évoqué la possible titularisation de Braithwaite : "Il pourrait l'être sans problème. Il est arrivé dans une forme extraordinaire. Le travail défensif que nous attendons des attaquants est facile pour lui. Un joueur qui a très envie de jouer est un bonus pour nous."

Enfin, il a évoqué son respect pour Guardiola : "Nous nous entendons bien, il a toujours été très cordial avec moi. (...) J'aime parler avec les entraîneurs auxquels je m'identifie grâce leur manière de voir le football. Pep a toujours été une référence. L'autre jour, Gattuso disait qu'il m'avait espionné. Et moi je peux dire que j'ai espionné Guardiola."

"Il y a des choses que Manchester City a fait qui pourraient nous aider. Nous pouvons nous identifier à son jeu. Mais il y a aussi des choses qui n'auront pas d'avantages pour nous."