"Je veux être important pour ma nouvelle équipe"

Prêté à Arsenal par le Real Madrid, Dani Ceballos affirme que son avenir demeure incertain, mais que quelle que soit sa future équipe, il aimerait s'y sentir important.

Le milieu de terrain espagnol a rejoint le nord de Londres l'été dernier pour une saison en prêt, mais son séjour en Angleterre a été marqué par plusieurs blessures.

Il a même été évoqué dès le mois de janvier de mettre un terme à son prêt, alors que Valence se serait montré intéressé pour l'accueillir à son tour. Malgré cela, il a retrouvé sa place dans le XI de Mikel Arteta au cours de la deuxième partie de saison avant l'interruption du championnat.

L'intéressé souhaite finir la saison avec les Gunners, même si celle-ci pourrait se terminer au-delà du 30 juin et de la fin de son prêt. "Je termine mon contrat le 30 juin, mais je devrais continuer à jouer pour Arsenal. Je ne sais pas comment cela fonctionnera", a-t-il confié à l'émission 'El Chiringuito de Jugones'.

"Ce serait irresponsable de ma part de parler de mon avenir. La chose la plus importante sera d'être important pour ma nouvelle équipe. Je suis venu à Arsenal pour être un jour important mais au cours du mois dernier tout a disparu."

Interrogé sur son possible départ d'Arsenal en janvier dernier il a poursuivi : "Oui, mon agent m'a parlé de l'intérêt d'autres équipes mais je ne jouais pas parce que je revenais de blessure. J'ai commencé à m'entraîner et ai changé ma situation. Lors du dernier mois et demi, je me suis senti important. Je connaissais l'intérêt de Valence."

Le joueur de 23 ans a connu 14 apparitions avec Arsenal jusqu'à présent, délivrant deux passes décisives.