Après quelques années à Manchester City, Leroy Sané a fait le choix de retourner en Allemagne et de signer pour le plus gros club de son pays : le Bayern Munich.

Quelques jours après l'officialisation de son transfert, l'international de la Mannschaft a été présenté devant la presse par son nouveau club et s'est exprimé sur ses objectifs.

"Jeudi, certains joueurs ont déjà commencé à s'entraîner en groupe et j'ai ensuite rencontré quelques-uns d'entre eux. Les premiers jours se sont très bien passés, les gens ici m'ont tous réservé un accueil chaleureux. Je connais certains d'entre eux de l'équipe nationale et jusqu'à présent, tout se passe très bien", a assuré l'international allemand.

Il en a profité pour taquiner Kimmich et son insistance pendant les négociations : "Je peux vous dire que le gars le plus ennuyeux était Joshua Kimmich. Je pense qu'il aurait aimé m'appeler tous les jours pour me demander où en était la situation du transfert."

Il est revenu sur les raisons de son arrivée et sur le pourquoi de son numéro 10 : "Si je devais partir de Manchester City alors ça devait être pour un club qui peut gagner la Ligue des champions. Et le Bayern peut le faire, j’en suis convaincu à 100%. Je veux être un leader et je cherchais un nouveau challenge."