"Je veux gagner des titres avec Dortmund"

Thomas Meunier terminait son contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain et a fait le choix de ne pas prolonger son contrat pour les deux mois à venir pour pouvoir rejoindre Dortmund.

Le club allemand a officialisé l'arrivée de l'international belge pour quatre ans aujourd'hui. Le BvB a communiqué la nouvelle sur son site officiel, où Thomas Meunier a expliqué son choix.

"Le Borussia Dortmund joue exactement le football que je veux jouer : excitant, authentique et naturel. Dortmund est connu pour ses fans enthousiastes et l'ambiance lors de Dortmund-PSG au Signal Iduna Park a vraiment influencé ma décision. Je suis ambitieux et, comme à Bruges et à Paris, j'aimerais gagner des titres avec Dortmund", a déclaré le défenseur.

Celui-ci s'est aussi exprimé sur Twitter : "Le grand jour est arrivé ! J'ai l'immense honneur de vous annoncer mon engagement avec le Borussia Dortmund ! Un nouveau chapitre s'ouvre à nous, à vous, à moi. Que de fierté de revêtir le maillot jaune et noir !"