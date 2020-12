"Je veux gagner, mais la vie m'a vite appris que cela n'arrive pas toujours."

Liverpool cherchera à rattraper son dernier match nul contre West Bromwich, qui l'a empêché d'accroître son avance en tête de la Premier League. Pour Jürgen Klopp, ce n'était pas une question de manque d'effort et il a tourné la page en demandant à son équipe d'en faire plus, mais à sa manière.

"Dans la vie, il est toujours important de prendre du recul. Je veux gagner plus que quiconque, mais j'ai dû apprendre très tôt dans la vie que cela n'arrive pas toujours, et c'est bien ainsi. J'aime gagner des matchs, surtout quand on les mérite. Et pour mériter la victoire ce soir-là, nous aurions dû faire plus et mieux", a-t-il expliqué.

"Ce n'est pas que nous n'avons pas essayé, nous avons beaucoup couru et nous nous sommes battus. C'est bien beau, mais nous devons faire encore plus. Je ne suis pas en colère contre les joueurs, ces choses peuvent arriver et nous en tirerons des leçons pour quand nous jouerons à nouveau", a ajouté l'entraîneur allemand.

En réponse aux critiques, Klopp a demandé que son équipe soit jugée correctement : "Je ne pense pas que ce soit une question de confiance, mais d'expérience. Les garçons formaient un groupe incroyable après une victoire 7-0 et c'est toujours le cas après un match nul avec West Brom, cela ne change pas. Peut-être que de l'extérieur, cela semble être le cas, mais je ne suis plus un jeune entraîneur et je peux bien juger ces choses."

Une des questions concerne Thiago Alcántara. L'entraîneur ne le considère pas encore comme prêt : "Thiago a fait une partie de l'entraînement le dimanche, le vendredi il s'est entraîné pendant toute la séance mais c'était court, donc nous pouvions nous le permettre. Il doit faire partie de l'équipe, mais il ne s'agit pas de travailler dur un jour et de jouer en Premier League le lendemain. Son état est prometteur, mais je ne peux pas en dire plus, pour être honnête. Je ne sais pas."