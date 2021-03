"Je veux gagner une deuxième Coupe du monde"

Kylian Mbappé a fait une déclaration au site de l'UEFA dans laquelle il a précisé qu'il travaille chaque jour pour dépasser ses propres limites.

Le joueur du Paris Saint-Germain a déclaré : "Pendant longtemps, dans les équipes de jeunes, on me reprochait de ne pas marquer assez de buts, de faire surtout le spectacle. Dans le football d'aujourd'hui, il faut marquer. Et pour marquer, il faut répéter les gestes, il faut travailler tout cela à l'entraînement".

Il a ajouté : "Quand on est dans le dur, personne d'autre ne peut faire en sorte que vous vous releviez. Il faut être fort mentalement et tout faire pour comprendre qu'on peut renverser des montagnes. Quand je rentre sur le terrain, je me dis que je dois donner le maximum pour être le meilleur possible".

Après avoir évoqué ses ambitions en tant que joueur professionnel, le Français a jeté son dévolu sur la prochaine Coupe du monde au Qatar. Mbappé ne se contente pas d'avoir soulevé la Coupe du monde en Russie en 2018, il veut aussi réitérer l'exploit en 2022.

"On veut en gagner une deuxième. La Coupe du Monde est un aboutissement, c'est un objectif pour lequel on travaille longtemps, et qu'on gagne à son apogée. J'ai eu la chance de la gagner à 19 ans, c'est quelque chose qui va me servir pour progresser dans ma carrière. Il y aura d'autres épreuves, et mon ambition est d'en gagner une deuxième", a déclaré le joueur du PSG.