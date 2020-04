"Je veux montrer le joueur que je suis, on ne l'a pas encore vu"

Lors d'un appel vidéo depuis chez lui avec les médias du club blaugrana, Junior, qui a rejoint le Barça l'été dernier en provenance du Betis, a évoqué ses débuts à Barcelone.

"Je suis arrivé dans un nouveau club, dans une nouvelle ville et dans un grand club. Je suis encore dans une phase d'adaptation pour que tout aille mieux après. Je veux retrouver le terrain et pouvoir démontrer le joueur que je suis, je crois qu'on ne l'a pas encore vu", a précisé Junior.

Cependant, le défenseur de 23 ans a affirmé que le vestiaire culé est "sain" et a reconnu qu'il s'attendait à une ambiance différente.

"Avec ces joueurs, qui sont aussi bons et qui ont tant gagné, je m'attendais à quelque chose de différent. Ils font en sorte que l'ambiance soit bonne", a affirmé l'ancien joueur du Betis.

Durant les premiers mois dans le vestiaire blaugrana, Junior a eu une relation particulière avec Ansu Fati. "Nous sommes tous les deux jeunes et nous aimons danser". Le Chilien Arturo Vidal est, pour sa part, le coéquipier qui l'a le plus surpris. "Il est l'inverse de ce que je pensais. Tu le vois avec sa crête et ses tatouages, mais c'est une crème, une très bonne personne et il essaie toujours de faire rire les coéquipiers", a-t-il affirmé.

Junior a avoué "s'ennuyé" durant le confinement, même s'il est avec sa femme et sa fille, avec qui il partage une routine quotidienne qui commence par l'entraînement mis en place par les préparateurs physiques de l'équipe professionnelle.

"Le matin, ma fille me réveille et après je m'entraîne tous les matins. L'après-midi je joue aux jeux vidéos, à Fortnite et FIFA, avant de jouer avec ma fille et de regarder un film", a raconté Junior.