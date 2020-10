"Je veux progresser"

Il est loin le temps où Mbappé était un jeune joueur inconscient, tout juste débarqué de Monaco à Paris pour sa deuxième saison au haut niveau. Mbappé a grandi, et avec lui les attentes des supporters.

Cela fait maintenant 6 matchs qu'il n'a pas marqué en Champions League, trop peu pour beaucoup. Interrogé sur cette baisse de forme, il se montre conscient de ses faiblesses et prêt à se développer.

"Je pense que je dois évoluer et j’en prends conscience chaque jour. Ce n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il y a des matches où je n'ai pas été bon, mais je continue de progresser. Je pense aussi qu'il faut jouer avec les autres. Tu ne gagnes pas tout seul et ça, c'est le plus important dans un sport collectif. Ce n'est pas encore parfait parce que je suis un attaquant et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste à être dans sa bulle".

« Je sais que ce n’est pas parfait, mais j’ai montré que j'étais capable de faire jouer les autres aussi, tout en conservant mon envie de marquer, parce que c’est aussi ça qui peut faire basculer des matches. Tout est une question de bon choix et je suis dans cette phase, où j’apprends encore à faire les bons choix. J'ai pas mal d'aspects sur lesquels je dois progresser et je suis sur la bonne voie, donc je suis content. »