"Je veux que Giroud soit ici et qu'il reste"

En conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions contre le Stade Rennais, Frank Lampard a été interrogé sur l'importance d'Olivier Giroud dans son équipe.

"Oli est très important dans notre équipe. Il voudra toujours jouer plus. Je veux qu'il soit ici et qu'il reste, mais j'ai une bonne relation avec lui et s'il le sent différemment, nous en parlerons", a-t-il indiqué.

Olivier Giroud, en manque de temps de jeu à Chelsea cette saison, a récemment confié à 'Téléfoot' qu'il envisagerait un départ lors du prochain mercato hivernal si sa situation n'évoluait pas.