"Je veux rester à la Roma mais le club a besoin d'argent"

Comme tous les acteurs du monde du football, Javier Pastore sait que les clubs sont en crise et ont besoin d'argent après presque trois mois d'arrêt complet des compétitions.

Si l'ancien joueur du PSG aimerait bien rester à la Roma, celui-ci a reconnu dans des propos sur Instagram que le club pourrait choisir de le vendre pour se faire de l'argent sur le mercato.

"Je veux rester, mais l'avenir est un point d'interrogation. Le club est une entreprise et il a besoin d'argent parce qu'il en perd. Le club ne passe pas un bon moment et a des pertes très importantes. Nous ne savons pas ce qu'il va se passer", a reconnu Javier Pastore.

"À la fin de la saison, il devra revenir en positif et, pour cela, vendre des joueurs et en acheter des plus jeunes qui touchent moins d'argent. (...) J'ai un contrat de deux ans, j'aimerais vraiment le terminer. Je me sens très bien, j'aime beaucoup la ville. Ma famille et moi sommes très heureux", a ajouté Pastore.

Malgré quelques blessures, El Flaco a reçu la confiance de son entraîneur et se dit heureux de sa situation en Serie A : "Je me sens bien au club, aussi. L'entraîneur croît beaucoup en moi."