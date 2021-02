"Je veux rester au PSG, et j'espère que Kylian restera aussi"

En pleines négociations pour sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, Neymar Junior a donné une interview qui rassurera certainement les supporters du club parisien.

"Je suis heureux aujourd'hui. Je me sens vraiment heureux. Ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, si c'est moi ou autre chose qui a changée. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté. Je suis plus calme et je suis très heureux", a assuré Neymar Junior dans son interview pour 'Sept à Huit'.

"Je veux rester au PSG. Je veux aussi que Kylian reste. On veut que le PSG soit une grande équipe. Je veux continuer à jouer au foot et être heureux, c'est le plus important", a déclaré le joueur brésilien pour 'TF1'.

Le numéro 10 est aussi revenu sur sa relation avec Kylian Mbappé : "Nous avons une relation de frères. Moi, je suis l'aîné. Nous aimons beaucoup jouer ensemble. C'est un garçon en or. Je l'appelle 'Golden Boy' parce qu'il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de foot on sait ce qu'il vaut, mais même en dehors du terrain il est incroyable."