"Je veux retourner au Barça et repartir à zéro"

Barcelone a tout fait en janvier pour trouver un remplaçant à Ernesto Valverde et pensait qu'il était temps pour Xavi Hernandez d'être sur le banc du club. Eric Abidal et Oscar Grau se sont rendus à Catar pour parler et essayer de convaincre l'ancien footballeur.

Cependant, Xavi a rejeté la proposition, la jugeant trop risquée et trop hâtive, et l'écurie catalane a donc choisi Quique Setién. Dans 'El Magazine' de 'La Vanguardia', Xavi Hernández a de nouveau rompu le silence pour préciser qu'il n'a pas tourné le dos à Barcelone pour toujours et qu'il veut y retourner.

"C'est clair que je veux retourner au Barça, je suis très excité. Maintenant que je me suis vu entraîner des joueurs, je pense que je peux apporter des choses au Barça", s'est-il confié.

L'ancien milieu de terrain a souligné qu'il n'avait aucun problème avec une partie de la formation blaugrana: "Je ne la cache pas. J'aimerais travailler aux côtés de personnes en qui j'ai confiance et en qui je suis loyal. Il ne peut y avoir personne de toxique dans le vestiaire. Je veux compter avec Jordi Cruyff et Carles Puyol dans mon projet. Et repartir à zéro", a-t-il conclu.