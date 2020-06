Griezmann annonce où il veut terminer sa carrière

L'attaquant Antoine Griezmann, intouchable pour le FC Barcelone, a admis qu'il aimerait raccrocher ses crampons dans une équipe de Major League Soccer (MLS).

Il l'a rappelé dans une interview au 'Los Angeles Times'. Griezmann, un fan de la NFL et de la NBA, a déclaré qu'il adorerait y jouer car personne aux États-Unis ne le reconnaît dans la rue.

"Je ne sais pas dans quelle équipe, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. C'est un objectif pour moi de terminer ma carrière aux Etats-Unis avec la possibilité de bien jouer et de faire partie de l'équipe et de me battre pour un titre", a-t-il lâché.

Grizou a déjà un plan tout tracé : "Mais d'abord je veux gagner la Liga, la Ligue des Champions avec le Barça. Il y a une autre Coupe du Monde au Qatar, et après ça sera la MLS."