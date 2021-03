Abel Ferreira a révélé que sa plus grande référence en tant qu'entraîneur était José Mourinho, après avoir souligné qu'il "ouvrait la porte" à de nombreux entraîneurs portugais. Et il a expliqué les raisons de son admiration, laissant un défi à Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City.

"Il a gagné dans des clubs que j'aimerais voir un Guardiola triompher ou un Klopp. Je veux voir Guardiola entraîner le FC Porto ou former des équipes moyennes et gagner. Je voudrais, parce qu'il est bon, il est très bon, mais il entraîne aussi les meilleurs.", a-t-il déclaré dans une interview via un zoom sur l'émission 'Bola da Vez', sur 'ESPN Brasil'.

"J'aimerais le voir dire comme ça 'maintenant je vais entraîner Valence, j'entraînerai le FC Porto, j'irai au Portugal pour être champion d'Europe avec Porto. Je vais en Italie pour être champion d'Europe avec l'Inter Milan' juste comme ça. Et attention, Guardiola est une de mes références.", a-t-il lancé.