Le message d'adieu de Leo Messi à Luis Suárez a beaucoup fait parler ces derniers jours, en effet le génie de Rosario n'a pas été tendre avec sa direction.

Mido, l'ex-international égyptien qui a été sous les ordres de Koeman lorsqu'il était à l'Ajax a réagi sur Twitter pour charger le technicien néerlandais et au passage lui lancer un défi en ce qui concerne Messi.

"Je veux voir la réponse de Koeman à Messi par rapport au message envoyé à Suarez. Quand j'étais à l'Ajax, Koeman m'a massacré parce que j'avais raconté certaines chose à la presse sur l'équipe. J'avais seulement 18 ans et il a ordonné ma vente. Bien sûr je ne peux pas me comparer à Messi mais le match d'aujourd'hui vont démontrer plusieurs choses que je voulais voir depuis logntemps", a-t-il notamment publié sur son compte Twitter.

I wld love to see @RonaldKoeman reaction to what Messi said today regarding @LuisSuarez9 Koeman insisted that I had to leave #ajax when I said my honest opinion about the team in public even that I was only 18!! Of course I’m not comparing myself to #Messi but its interesting!!