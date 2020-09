"Je voulais partir l'été dernier mais le Real a tout bloqué"

Encore une saison où Gareth Bale devrait être un joueur du Real Madrid et pourtant, ce n'est pas son souhait. En effet, ce mercredi, lors d'une interview pour 'Sky Sports' Gareth Bale a avoué qu'il était agacé par le club Merengue : "Je voulais partir l'été dernier, il y avait un projet qui me plaisait mais le Real Madrid a tout bloqué. J'ai besoin d'une réponse à cela. Ils me rendent les choses vraiment difficiles. Pour l'instant je suis un joueur du Real Madrid mais je sais pas si cela sera encore le cas. Je veux continuer à jouer au football, j'ai 31 ans et je me sens en forme. J'ai beaucoup à offrir. On verra ce que Madrid fera, je suis entre les mains du club et c'est compliqué. Si des clubs anglais étaient intéressés, c'est quelque chose que je regarderais évidemment"