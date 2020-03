"Je vous parle en tant que fils, père, être humain..."

Cristiano Ronaldo a voulu envoyer un message au monde entier sur le coronavirus. La star de la Juventus a utilisé les réseaux sociaux pour transmettre un message de précaution.

"Le monde passe par un moment très difficile qui exige la plus grande des précautions et la plus grande attention de notre part à tous. Je ne vous parle pas en tant que joueur de football, mais comme un fils, un père, un être humain préoccupé par les dernières informations qui touchent le monde entier", a d'abord affirmé CR7.

L'attaquant portugais a souligné l'importance de donner la priorité aux mesures de précaution. "Il est important de suivre les conseils de l'OMS et des autres autorités pour savoir comment gérer cette situation. Protéger la vie humaine doit être au-dessus de tout type d'intérêt".

De plus, Cristiano a eu un mot pour son coéquipier Rugani et pour le reste des personnes infectées. "J'aimerais dire que je pense à toutes les personnes qui ont perdu un proche et envoyer toute ma solidarité à tous ceux qui luttent contre le virus comme mon coéquipier Daniele Rugani".

"Je veux envoyer mon soutien permanent aux fantastiques professionnels de la santé qui risquent leur propre vie pour aider à sauver la nôtre", a conclu le Portugais.