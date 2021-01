Jean-Clair Todibo évoque ses débuts avec Benfica

N'entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, Jean-Clair Todibo a été prêté à Benfica afin de s'aguerrir. Mais en raison de sa blessure et de son état physique, il n'avait pas encore eu l'occasion de porter le maillot des Aigles de Lisbonne. Jusqu'à ce mardi soir en Coupe du Portugal, contre Estrela Amadora.

Titulaire face à l'équipe de D3 portugaise, Todibo a livré une prestation sérieuse. Après la rencontre (0-4), il s'est dit satisfait de ses débuts avec sa nouvelle équipe.

"Superbe sensation d'être de retour après plus de 8 mois sans jouer un match. Premier match et première victoire avec ma nouvelle équipe et félicitations à toute l'équipe pour la qualification. Merci à tous les fans pour votre soutien inconditionnel durant cette période", a-t-il écrit sur Twitter.

Great feeling of being back after more than 8 months without playing a game. First game and first victory with my new team and congratulations to the entire team for the qualification. Thanks to all the fans for your unconditional support during this period #DeTodosUm pic.twitter.com/MtpedwN6IT