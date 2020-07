Jean-Louis Gasset proposé à Bordeaux ?

À moins d’un gros revirement de situation, Paulo Sousa devrait quitter prochainement son poste d’entraineur des Girondins de Bordeaux. Le technicien portugais serait lassé de la situation délicate que traverse le club et attend seulement de pouvoir se mettre d’accord avec ses dirigeants pour faire ses valises.

Qui pourrait remplacer Paulo Sousa du côté du Matmut Atlantique ? Pour l’instant, très peu de noms ont circulé dans la presse. Celui du Belge Marc Wilmots a été mentionné, mais il n’y aurait rien de sérieux en ce sens.

À en croire le site Foot Mercato, la direction bordelaise aurait reçu dernièrement une candidature. Celle de Jean-Louis Gasset. Après une année sabbatique, l’ancien entraineur de l’ASSE et de Montpellier serait prêt à replonger. A 66 ans, il n’est pas encore lassé de ce métier.

Gasset a un attachement particulier envers Bordeaux. Il avait déjà été entraineur des Marine et Blanc entre 2007 et 2010 mais c’était dans la peau d’un assistant. Celui de Laurent Blanc. Le natif de Montpellier s’est donc émancipé depuis et il espère que les responsables aquitains feront appel à ses services.