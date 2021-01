Jean-Michael Seri débarque à Bordeaux (Officiel)

A deux jours de l’épilogue du mercato, Bordeaux s’offre un renfort de choix en milieu de terrain. Les Aquitains se sont faits prêter l’international ivoirien Jean-Michael Seri.

Seri (29 ans) arrive en provenance de Fulham. Chez les Cottagers, il n’entrait pas vraiment dans les plans de l’entraineur Scott Parker. La saison dernière, il avait déjà dû s’exiler au Galatasaray pour bénéficier du temps de jeu. Sa dernière apparition avec la formation londonienne remonte à l’exercice 2018/19.

Seri était la priorité de Jean-Louis Gasset, le coach des Marine et Blanc. Ce dernier cherchait à tout prix un remplaçant à Otavio et il a eu obtenu gain de cause.

Seri retrouve Ben Arfa

Seri n’est pas un inconnu dans le championnat français. Entre 2015 et 2018, il a évolué sous les couleurs de l’OGC Nice. Il faisait même partie des cadres de l’équipe dirigée par Lucien Favre. Il avait cumulé 123 rencontres avec les Aiglons.

Au Matmut Atlantique, il retrouvera d’ailleurs l’un de ses coéquipiers de cette belle période niçoise, en l’occurrence Hatem Ben Arfa.

Bordeaux occupe actuellement la 8e place au classement de la Ligue 1. Avec le renfort de Seri, les Girondins espèrent pouvoir décrocher l’Europe à la fin de la saison.