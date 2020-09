Jean-Michel Aulas demande 117 millions d'euros à la LFP

Après un joli parcours en Ligue des champions et alors que le championnat de Ligue 1 a débuté, Jean-Michel Aulas est revenu sur la saison dernière et la décision prise par la Ligue d'arrêter le championnat.

Lui qui avait fait part de son mécontentement à la mi-août dans les colonnes du 'Progrès' :" Cet arrêt est un scandale absolu. La Ligue a fait n’importe quoi ! On n’a pas le droit quand il y a autant d’enjeux, d’arrêter un championnat alors que les autres ne s’arrêtent pas. C’est une injustice profonde et je ne le pardonnerai pas (...) Tous nos résultats actuels démontrent que l’on se serait qualifié pour l’Europa League au moins, si le championnat avait été au bout. L’arrêt du championnat nous coûte 100 millions d'euros. Donc les 8-9 millions d'euros que l’on gagne en net sur le match de la Juve ne sont rien (...) Ça fait 180 millions d'euros qui nous ont été subtilisés et ça, c’est terrible pour un club (...)."

Ce mercredi, le journal 'Le Parisien', révèle que le président lyonnais aurait réclamé la somme de 117 millions d'euros pour compenser les pertes financières liées à cette décision. À noter que l'OL était 7e du championnat au moment où celui-ci s'était vu suspendu puis définitivement arrêté.