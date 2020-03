Jean-Michel Aulas va traîner Jacques-Henri Eyraud devant les tribunaux

La proposition de Jean-Michel Aulas avait suscité une levée de boucliers en Ligue 1, et la colère de Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM.

Ce dernier avait en retour allumé le président de l'OL dans le 'JDD'. "Ce qui est déplacé, c’est le document publié par le JDD, la tribune de Eyraud. Les avocats vont attaquer en diffamation, c’est diffamatoire. Parce qu’on touche au président de l’OM qui m’a diffamé, vous me reprochez des choses qui sont la vérité ?"

"Dans la vie, je suis arrivé dans le foot, je n’y connaissais rien, il y a 34 ans. J’essaie de faire en sorte d’apprendre là où je suis pas compétent et que l’intérêt général me préoccupe autant que l’intérêt particulier. On a voulu me faire passer pour quelqu’un qui veut que l’OL joue la Coupe d’Europe. Ce n’est pas acceptable. C’est ceux qui m’ont attaqué, y compris en diffamant, qui ont laissé penser qu’on était plus préoccupé par le classement de l’OL », a-t-il déclaré au micro de 'RMC Sport'.