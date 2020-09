Jeff Reine-Adelaide veut quitter l'Olympique Lyonnais

Jeff Reine-Adelaide, acheté à Angers l'été dernier pour 25 millions d'euros, était annoncé comme le futur de Lyon. Mais, la situation a changé depuis la reprise du football, et le joueur n'a joué que 72 minutes depuis, une situation qu'il a du mal à vivre, au point d'envisager déjà un départ.

"La frustration est très présente, confie-t-il. Je ne comprends pas ma gestion. Je me suis battu sans relâche pendant six mois suite à ma blessure, j'ai traversé des moments difficiles pour revenir le plus rapidement. C'est donc très frustrant de se retrouver dans une situation où tu ne joues pas, qui plus est sans avoir d'explication. J'avais un rôle en Ligue des champions, qui était d'entrer et d'apporter à l'équipe. Je pense l'avoir bien fait, mais rien n'a changé derrière."

"On s'est entretenu avec le coach, on a discuté avec la direction… mais rien ne bouge. Chacun a un discours différent, lâche-t-il à 'RMC Sport'. Quand on me dit quelque chose la semaine, ce n'est déjà plus la même chose le week-end. Je souhaite donc qu'on puisse trouver une solution avant la fin du mercato. Avant ma blessure, je ne comprenais déjà pas mon utilisation mais je n'ai rien dit, rien montré de mon agacement grandissant et j'ai toujours continué à bosser en silence. Aujourd'hui ça continue et j'ai la désagréable sensation de ne pas être considérer à ma juste valeur. J'aime le football plus que tout et cette situation ne peut plus durer. Pour ma progression et mon épanouissement personnel, et puisque le dialogue est au point mort, je souhaite tout simplement un autre projet. Rien n'est impossible dans le football, mais ça devient difficile d'imaginer mon avenir à l'OL."