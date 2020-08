Boga et Bonaventura dans le viseur de l'Atalanta ?

Alors que le quart de finale de la Ligue des champions contre le PSG arrive à grands pas, l'Atalanta Bergame n'en oublie pas pour autant de préparer la prochaine saison.

Et selon les révélations de la 'Gazzetta dello Sport', dans son édition papier de ce mardi 4 août, le club bergamasque aurait fait de l'international ivoirien Jérémie Boga son objectif prioritaire.

Agé de 23 ans, le milieu de terrain vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière avec Sassuolo, inscrivant 11 buts et délivrant 4 passes décisives en 34 matches de Serie A.

Selon le quotidien sportif italien, Daniel Boga, frère et agent du joueur, a entamé des discussions avec l'Atalanta. Mais Sassuolo a fixé le prix du joueur à 25 millions d'euros ce qui est un peu trop élevé pour l'Atalanta.

Les deux clubs pourraient peut-être s'entendre à 20 millions d'euros sachant que l'Atalanta pense également à inclure un joueur dans la transaction (le nom de Matteo Pessina est évoqué).

Hormis la piste Boga, l'Atalanta souhaiterait faire revenir au club le milieu de terrain Giacomo Bonaventura. L'international italien (14 sélections) est en fin de contrat à l'AC Milan et à 30 ans, il pourrait revenir dans son club formateur et y terminer sa carrière (il avait joué 135 matches avec l'Atalanta entre 2007 et 2014).