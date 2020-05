Jérémy Ménez vers un retour en Serie A ?

Jérémy Ménez, actuel joueur de Paris FC, de Ligue 2, a confié qu'il aimerait retourner en Italie pour terminer sa carrière.

Le Français avait déjà évolué en Série A par le passé, c'est donc un championnat qu'il connaît assez bien. En 2008, il avait atterri à Rome, il a joué pour l'AS Roma pendant trois saisons avant de rejoindre le PSG, son rêve de gosse. Cependant, en 2014, il a quitté Paris pour l'AC Milan, où il a joué deux ans avant de revenir, une fois de plus, en Ligue 1.

Lors d'un live Instagram avec Sébastien Frey, l'international français a sous-entendu qu'il aimerait revenir en Série A, pour mettre ainsi un terme à sa carrière.

"J'’ai des contacts en Italie, j’y retournerai. J’attends et on verra ce qu'il se passe. (...) Quand vous êtes bien mentalement, vous êtes aussi bien physiquement. Je n’ai aucun doute, je peux encore en donner plus."

Après l'AS Roma et Milan, quel pourrait être son prochain club en Italie ?