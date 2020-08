"Face aux Lyonnais, ce sera très difficile"

Le mercredi 19 août, à 21h00, le Bayern Munich affrontera l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des champions.

Pour Jerome Boateng, la présence de Lyon plutôt que celle de Manchester City, n'est pas forcément un avantage : "Je ne me suis pas réjoui de l'élimination de Manchester City. Nous étions surpris mais Lyon n'avait pas éliminé au tour précédent la Juventus par hasard. Le match entre Lyon et City était étrange. Les Citizens avaient la possession mais Lyon a su concrétiser ses occasions. Les Lyonnais ont été très disciplinés et face à eux, ce sera très difficile. Au final, je m'en fiche de contre qui on joue. Je veux juste aller en finale."

Jerome Boateng, a ensuite été interrogé sir la présence de deux clubs français et deux clubs allemands dans le dernier carré alors que la Ligue 1 et la Bundesliga sont qualifiées par leurs détracteurs de Farmer League ce qui énerve passablement Kylian Mbappé : « C'est une photo à l'instant T, vous ne pouvez pas toujours l'expliquer. Vous ne pouvez pas dire qu'un championnat est soudainement plus faible qu'un autre. Mais je pense que c'est une bonne indication sur le travail effectué en Allemagne. Pas seulement au Bayern mais aussi à Leipzig, Dortmund ou Leverkusen par exemple. Cela me fait plaisir et je suis également content pour la Ligue 1. Cela montre qu'il n'y a pas que le PSG dans ce championnat. Mais il ne faut pas oublier que les clubs anglais et espagnols ont toujours été présents en demi-finales ou lors de la finale ces dernières années. Voilà pourquoi je ne parlerai pas d'une nouvelle ère."