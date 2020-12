Jérôme Rothen loue l'apport de Lucas Paqueta et prévient l'OL

Fort d'une série de 14 matches consécutifs sans défaite en championnat, l'Olympique Lyonnais s'est offert le luxe de passer les fêtes de Noël bien au chaud. En effet, le club présidé par Jean-Michel Aulas est actuellement leader de la Ligue 1, devançant de LOSC à la faveur d'une meilleure différence de buts et le PSG, 3e, d'une petite longueur.

Lyon, Lucas Paqueta, la nouvelle bonne pioche brésilienne



Une place de leader qui semblait pourtant inespérée en début de saison, quand les Lyonnais peinaient à retrouver le niveau affiché en Ligue des Champions, à Lisbonne. Mais force est de constater que l'arrivée de Lucas Paqueta, arrivé en provenance de l'AC Milan, a permis aux Gones d'afficher un visage beaucoup plus séduisant.

"Lyon va maintenant avoir l’étiquette de la très grosse équipe"

Consultant pour la radio 'RMC', Jérôme Rothen, ancien joueur du Paris Saint-Germain, a loué l'apport du Brésilien, mais estime que ce dernier ne doit pas brider les joueurs offensifs. "Avec Aouar, qui est son pendant de l’autre côté dans le milieu de terrain, je trouve que cela apporte une maîtrise qui n’existe pas chez les attaquants. Toko-Ekambi et Kadewere ont des qualités, mais ce ne sont pas des grands techniciens", a ainsi analysé l'ancien international tricolore, qui attend désormais l'OL au tournant.

"Lyon va maintenant avoir l’étiquette de la très grosse équipe, ce qu’ils n’avaient pas en ce début de saison, le plus difficile commence pour eux", a-t-il ajouté. Un changement de statut qui n'est pas du genre à effrayer l'entraîneur Rudi Garcia, lequel avait confié avant les fêtes ne pas vouloir y accorder trop d'importance par mesure de précaution.

"On joue au football pour gagner les compétitions dans lesquelles on participe. Toutes. On voulait gagner la Ligue des champions. Le fait de vouloir ça en interne, ça nous a permis d'avoir confiance en nous et d'aller le plus loin possible (...) Je sais que nombreux sont ceux qui ont fait preuve d'un manque d'humilité, qui ont affirmé ce genre de choses publiquement et ont pris des revers de bâton sanguinolents. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à dire ça publiquement", avait-il déclaré, invité dans l'émission 'Top of The Foot'.