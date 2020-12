Jesé est inaccessible pour le président de Las Palmas

Période difficile pour Jesé Rodriguez, l'ancien joueur du Real Madrid a été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain malgré un contrat qui courait toujours.

Prêté à quatre clubs différents depuis son arrivée à Paris, l'attaquant espagnol n'a jamais su s'imposer au sein du club de la capitale. À 27 ans, il lui faut désormais trouver un nouveau point de chute.

Et pour le président du club de Las Palmas, Miguel Angel Ramirez, l'ancien Parisien ne manque pas de prétendants, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le club espagnol ne tentera pas de recruter le joueur.

"On aimerait déjà avoir un joueur comme Jesé, mais c'est irréalisable. Il a des offres en Liga et à l'étranger, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'avoir un joueur avec une telle cote", a-t-il expliqué à 'As'.