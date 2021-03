"Jesé Rodriguez avait tout d'un grand joueur"

Alberto Toril est l'un des entraîneurs qui connaît le mieux Jesé Rodríguez. L'entraîneur a entraîné l'ancien joueur du Real Madrid au cours des trois saisons qu'il a jouées pour la Castilla, réserve du Real Madrid.

"Il avait tout d'un grand joueur. Physiquement, il était merveilleux : fort, rapide, puissant, agile. Techniquement aussi. Quand il est arrivé dans notre équipe, encore très jeune, il voyait déjà des choses différentes. Il se distinguait des autres par sa capacité à imaginez plusieurs phases en très peu de temps. Il décidait très vite. Avec le ballon au pied, à toute vitesse, il a pris de bonnes décisions. J'avais beaucoup d'idées en tête.", explique le coach à 'Goal'.

Toril a également expliqué comment était la relation de Jesé avec l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, lorsque l'Espagnol a commencé à se démarquer en Castille : "Notre travail consistait à expliquer à Mourinho quels étaient les joueurs les plus susceptibles de rejoindre l'équipe principale et Jesé était le joueur dont nous parlions le plus. Nous l'avons également fait avec Carvajal, Morata et Nacho. Ce qui se passe, c'est que souvent les entraîneurs ne veulent pas qu'on leur dise qui promouvoir. Ils préfèrent choisir eux-mêmes. Se sentant comme les découvreurs de ces talents. Jesé a eu des conflits avec la personnalité de Mourinho, je me demande s'il n'a pas été injuste avec lui" , se souvient-il.